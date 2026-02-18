En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Declaran calamidad pública en Bolívar por emergencias en 15 municipios

Declaran calamidad pública en Bolívar por emergencias en 15 municipios

Las principales afectaciones en el departamento son inundaciones, erosión costera, frentes fríos y variabilidad climática.

