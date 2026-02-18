Reiteran recompensa de $ 100 millones por alias ‘Lobo’ tras su fuga en San Andrés de Cuerquia

Tras escaparse de las autoridades en operativo en San Andrés de Cuerquia, el gobernador de Antioquia reiteró la recompensa de $100 millones contra alias ‘Lobo’, mano derecha de alias ‘Primo Gay’ de las disidencias del frente 36. El ente departamental tiene una bolsa de recompensas de más de $1.500 millones por cinco cabecillas de ese grupo ilegal.

Luego de un consejo de seguridad con los alcaldes de Toledo, Ituango, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña, las autoridades departamentales pidieron a la justicia avanzar en el esclarecimiento de casos de homicidios ocurridos en los últimos años en estos municipios, donde en los últimos días ha habido un despliegue por parte del Ejército que ha dejado combates y capturados de las disidencias.

El gobernador Andrés Julián Rendón reiteró las recompensas activas por los cabecillas de las estructuras criminales que delinquen en esa zona: 500 millones de pesos por alias “Ramiro” y “Macho Viejo”; 200 millones de pesos por alias “Primo Gay” y “Chejo”, y 100 millones por alias “Lobo”, todos ellos de las disidencias de las Farc. También ofreció 100 millones de pesos por alias Andy de “El Mesa” y por alias “Gurre” y “El Pollo” del Clan del Golfo.

Nada más en las últimas horas alias 'Lobo', mano derecha de 'Primo Gay', escapó de las autoridades en un operativo en el que fueron capturados dos presuntos integrantes de las disidencias y fueron incautados seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares.



"Reiteramos las recompensas que existen, de hasta quinientos millones de pesos por alias 'Ramiro', por alias 'Macho Viejo', de hasta quinientos millones de pesos. Todos esos criminales necesitan el combate irrestricto de nuestra fuerza pública, pero la atención judicial de los operadores para que, o bien sean neutralizados por parte de nuestra fuerza pública o queden tras las rejas", indicó.

Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.

Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.

Volviendo al encuentro en el que se abordó la seguridad en la subregión con Ejército y Policía, el mandatario visitó la sala de monitoreo de Toledo, donde hay 11 cámaras de vigilancia conectadas al Nodo Subregional y Departamental de Seguridad, en el que el ente departamental invirtió más de 260 millones de pesos en los últimos dos años.