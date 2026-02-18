Red Bull Rodando conectará Suba con una masiva rodada de BMX freestyle: esta es la fecha

Bogotá será sede este domingo 18 de febrero de una nueva edición de Red Bull Rodando, una rodada de BMX freestyle que conectará el Parque La Gaitana, en la localidad de Suba, con el CEFE Fontanar del Río. La actividad comenzará a las 8:30 de la mañana con alistamiento, calentamiento y recomendaciones de seguridad antes del recorrido por distintos puntos de la localidad.



Este evento es para deportistas profesionales y aficionados:

El evento estará liderado por Daniel Dhers, referente del BMX freestyle y embajador de la jornada. Según explicó, la iniciativa busca convocar tanto a deportistas que compiten como a personas que están aprendiendo o que simplemente desean participar de una experiencia sobre ruedas en la ciudad.

Además de Dhers, participarán Luis Rincón y Juan Caicedo, riders del Equipo Bogotá, quienes llegan tras actuaciones destacadas a nivel internacional. También estarán presentes Liz y Queen Villegas, quienes harán parte de la exhibición final programada al cierre del recorrido.

La actividad contempla, además de la rodada, exhibiciones y un espacio de encuentro para la comunidad vinculada a las disciplinas urbanas. El punto de llegada será el CEFE Fontanar del Río, escenario que actualmente es uno de los espacios destinados al deporte urbano y la recreación en la capital.

Una iniciativa para impulsar el deporte urbano:

Daniel García Cañón, director del IDRD, señaló que la jornada hace parte de la estrategia de apertura de escenarios para el impulso del deporte urbano y el fortalecimiento del talento local. Asimismo, indicó que durante la actividad el Instituto compartirá información sobre su oferta de programas y escenarios disponibles para la ciudadanía.



La organización informó que la jornada es abierta y está dirigida a familias, comunidad ciclista y personas interesadas en las disciplinas urbanas. La convocatoria busca reunir a distintos sectores alrededor del BMX freestyle en un recorrido que atravesará la localidad de Suba y culminará con una exhibición de los riders invitados.