Red Bull Rodando conectará Suba con una masiva rodada de BMX freestyle: esta es la fecha

Red Bull Rodando conectará Suba con una masiva rodada de BMX freestyle: esta es la fecha

Este domingo 18 de febrero, Bogotá vivirá una nueva edición de Red Bull Rodando, una rodada de BMX freestyle que partirá del Parque La Gaitana y llegará al CEFE Fontanar del Río.

