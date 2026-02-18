En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Presentan tutela para que presidente y minsalud cesen señalamientos contra madre del menor Kevin

Presentan tutela para que presidente y minsalud cesen señalamientos contra madre del menor Kevin

Solicitan al presidente y al ministro de Salud cesar señalamientos públicos, retirar datos médicos divulgados sin autorización y rectificar en las mismas condiciones en que hicieron las declaraciones.

