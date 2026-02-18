Presentan tutela para que presidente y minsalud cesen señalamientos contra madre del menor Kevin

En diálogo con Blu Radio, Marcela García Cifuentes, explicó las razones que la llevaron a interponer una acción de tutela en defensa de Yudy Katherine Pico, madre del menor Kevin Acosta que falleció en medio de la controversia por la entrega de un medicamento.

García indicó que su decisión obedece a una postura que, según dijo, ha mantenido de tiempo atrás en defensa de mujeres cabeza de hogar. “Yo creo que soy muy coherente y desde siempre he defendido mucho a las mujeres que con esfuerzo sacan adelante a sus hijos. Esta mañana estaba oyendo la entrevista de ella en la radio y me afectó muchísimo que, además de estar pasando por el dolor de perder a su hijo, tenga que defenderse de señalamientos que vienen desde el más alto poder”, afirmó.

Según explicó, le generó indignación escuchar que desde la Presidencia se señalara a la madre como responsable de la muerte del niño por permitirle montar bicicleta pese a su condición médica. “La vi tan vulnerable, tan triste, que dije: esto no puede estar pasando. Eso fue lo que me motivó, junto con mi equipo, a interponer esta tutela”, señaló.

García aclaró que no conoce personalmente a Yudy Katherine Pico y que actúa como agente oficiosa, figura que permite a cualquier ciudadano defender derechos fundamentales de otra persona cuando esta se encuentra en imposibilidad real de hacerlo por sí misma. “Hoy ella debería estar viviendo su duelo con su familia y no enfrentando señalamientos públicos”, sostuvo.



En la acción judicial, explicó, están solicitando tres medidas concretas: primero, que cesen los señalamientos públicos contra la madre y su familia; segundo, que se retiren los datos médicos divulgados sin autorización; y tercero, que se haga una rectificación en condiciones de equidad, es decir, con la misma difusión que tuvieron las declaraciones iniciales.

La abogada también indicó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra el ministro de Salud por la presunta divulgación de información clínica reservada, así como una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, para que se investiguen las declaraciones emitidas en este caso.

Durante la entrevista insistió en que, más allá del debate sobre el sistema de salud, el centro de la discusión debe ser la protección de los derechos fundamentales. “Acá murió un niño y han muerto muchos más en medio de esta crisis. Esto no es un tema de pelea contra las EPS, es un tema de la vida de los colombianos”, concluyó.