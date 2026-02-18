En vivo
Blu Radio  / Salud  / “Es indignante, pudo tener una vida normal”: caso de Kevin Acosta genera molestia entre científicos

“Es indignante, pudo tener una vida normal”: caso de Kevin Acosta genera molestia entre científicos

La muerte de Kevin, un niño con hemofilia, desató una dura reacción del sector científico, que calificó como “indignante” la respuesta del Gobierno y alertó sobre fallas graves en la atención.

