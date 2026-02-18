Ismael Peña dice que será rector de la Universidad Nacional hasta abril de 2027

Tras una serie de disputas legales y administrativas que han mantenido a la Universidad Nacional en un estado de incertidumbre, el profesor Ismael Peña ha confirmado su regreso a la rectoría de la institución educativa más importante del país. Amparado por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Peña aseguró que su mandato se extenderá por un periodo institucional que culminará formalmente el 30 de abril de 2027.



El fallo judicial y el retorno a la institucionalidad

La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá ordena al Consejo Superior Universitario (CSU) facilitar el ejercicio de la rectoría de Ismael Peña, reconociendo su posesión realizada originalmente el 2 de mayo de 2024. El tribunal otorgó un plazo de 48 horas al CSU para reunirse y activar los conductos regulares que permitan terminar con el proceso de interinidad, el cual, según Peña, ha afectado negativamente a la academia.

En diálogo con Mañanas Blu, el rector enfatizó que su permanencia en el cargo no responde a un interés personal, sino a la defensa de la institucionalidad. "No puedo estar defendiendo la institucionalidad y luego no respetarla porque a mí me conviene", afirmó, subrayando que su periodo de un año largo es un mandato que debe cumplirse según las normas institucionales.



Respuesta ante las protestas y bloqueos estudiantiles

El regreso de Peña no ha estado exento de tensiones. Un grupo de estudiantes se ha declarado en asamblea permanente y ha iniciado bloqueos en avenidas principales de Bogotá, como la calle 26, la 45 y la 30, en señal de protesta por la decisión judicial. No obstante, el rector hizo un llamado a la calma y a la serenidad, señalando que, según encuestas internas, la mayoría de los 57,000 estudiantes de la universidad no desea un paro.

Peña identificó a los sectores opositores como grupos con convicciones políticas que tienen derecho a manifestarse, pero los instó a hacerlo de manera pacífica y racional. Para el rector, es fundamental que la comunidad, compuesta también por 3,000 profesores de planta y 3,000 funcionarios, se siente a dialogar para construir el futuro de la institución.

