A mujer le llevaron serenata y flores por San Valentín y todo terminó mal: la capturaron

Una escena que parecía sacada de una historia romántica terminó convirtiéndose en una inesperada captura policial.

Una mujer abrió la puerta de su vivienda al escuchar que alguien la llamaba por su nombre y le anunciaba la entrega de un ramo de flores. La música de fondo, la actitud del supuesto mensajero y el detalle floral la hicieron creer que se trataba de una sorpresa por el Día de San Valentín. Sin embargo, en cuestión de segundos, el momento cambió por completo cuando el hombre reveló su verdadera identidad.

El hecho ocurrió en Perú, donde agentes encubiertos ejecutaron un operativo cuidadosamente planeado para detener a Katherine Fabiola Camacho Leguía, de 35 años, quien era investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. La estrategia consistió en simular una entrega romántica para evitar levantar sospechas y lograr que la mujer abriera la puerta sin resistencia.

Todo quedó grabado en video por los uniformados. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camisa vaquera de cuadros rojos, pantalón oscuro, botas, sombrero y bigote, sosteniendo un ramo de rosas. El sujeto imitaba el estilo del influencer conocido como “Flores El Patrón”. Mientras esperaba en el pasillo, pronunciaba el nombre de la mujer e insistía en que saliera a recibir el supuesto obsequio.



La mujer abrió la puerta sonriente, vestida con un conjunto de falda y top, mientras de fondo sonaba la canción “Primera Cita”, del artista mexicano Carin León. Convencida de que el detalle había sido enviado por su pareja, recibió las flores con emoción e incluso llamó a un familiar que se encontraba dentro de la vivienda para mostrarle la sorpresa.

Pero el ambiente cambió abruptamente. Tras entregarle el ramo, el hombre actuó de inmediato y la sujetó, revelando que se trataba de un operativo policial. Segundos después, otros agentes ingresaron al inmueble para verificar su identidad y realizar un registro.



Este es el video:

Una mujer pensó que había recibido una Serenata y regalos por el día de San Valentin, pero no contaba que la Policía había enviado agentes terna para capturarla por supuestamente microcomercializar dr0ga. En el Perú la Policía está a otro nivel, nunca te aburres. pic.twitter.com/F7ALFOZw6l — Carlo Martin (@Liberfach0) February 16, 2026

Durante la inspección, las autoridades encontraron varios paquetes sospechosos. Una agente informó que abriría el contenido en presencia de la mujer, confirmando que se trataba de sustancias ilícitas, según el reporte oficial. Pese a la evidencia, Camacho Leguía negó cualquier relación con los elementos encontrados y aseguró que no le pertenecían.

En medio de la intervención, la mujer admitió que se había emocionado con el detalle, pues creyó que era un gesto de amor por la fecha especial. Sin embargo, el operativo concluyó con su captura y traslado en una patrulla hacia el Ministerio Público, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con registros oficiales, la mujer ya había sido detenida en julio del año anterior por el mismo delito, lo que podría complicar su situación legal al tratarse de una presunta reincidencia.

Las autoridades señalaron que este tipo de estrategias encubiertas forman parte de los métodos utilizados para intervenir a sospechosos que evitan los procedimientos tradicionales. Asimismo, explicaron que la operación fue resultado de varias horas de vigilancia e inteligencia, con el objetivo de garantizar una captura segura y sin poner en riesgo a los vecinos.