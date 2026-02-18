La gente en Córdoba sigue inundada, no al cuello, pero sí a la rodilla: Fundación a la Rueda Rueda

Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda y una de las organizaciones que se ha "puesto las botas" para ayudar a los daminificados por lluvias en Córdoba, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta emergencia y la gravedad de la situación.

“Cuando ya tú te pones las botas y empiezas a caminar los municipios, los corregimientos, te das cuenta de la magnitud de los damnificados y de la magnitud de las inundaciones. La gente está todavía con el agua, ya no al cuello, ya la tienen a la rodilla, pero siguen teniendo el problema de la inundación”, indicó Barguil, quien hizo un llamado a la constancia en la ayuda.

porque ya es cuando viene el mosquito, las enfermedades, los parásitos. Lo que yo no quiero es que nos echen al olvido. Por eso pedí ayuda a todos”, aseveró Barguil.

Sobre su compromiso con la región, Barguil dijo que seguirán firmes ayudando al departamento, no solo a ciudadanos en Montería, sino incluso a los sitios donde ha sido difícil el acceso.



"Seguiremos aquí con la camiseta y ahora con las botas puestas para poder seguir llegando a los más necesitados”, enfatizó.

La Fundación A la Rueda Rueda se encuentra desplegando brigadas en corregimientos como Murindó, Palo de Agua y Pelayo, este último en compañía de la Cruz Roja para brindar actividades lúdicas a los niños afectados. Las ayudas recolectadas se están entregando directamente en albergues y puntos críticos censados por la organización

Para quienes deseen colaborar desde otras ciudades, se ha dispuesto un centro de acopio en Bogotá de la Fundación A la Rueda Rueda ubicado en la carrera 11a # 96-51, donde se reciben donaciones que son transportadas en camiones hacia la región Caribe.

Escuche la entrevista: