En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Iglesia lanza campaña para atender emergencia climática que deja más de 180.000 damnificados

Iglesia lanza campaña para atender emergencia climática que deja más de 180.000 damnificados

A raíz de la grave crisis climática que afecta al país, la Iglesia Católica lanzó una campaña nacional de solidaridad para recolectar ayudas y recursos destinados a las comunidades más golpeadas por la temporada invernal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad