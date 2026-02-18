En vivo
Salud  / "Lo sacaron porque necesitaban la cama": otro paciente hemofílico esperando su tratamiento

"Lo sacaron porque necesitaban la cama": otro paciente hemofílico esperando su tratamiento

El caso de Hans Segura, de 40 años, y el de su sobrino de ocho años evidencian, según su familia, barreras para acceder a factor de coagulación y atención especializada. Señalan demoras en urgencias, cambios de programas y falta de disponibilidad del medicamento en hospitales de Bogotá.

