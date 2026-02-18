Newcastle apabulla al Qarabag y se acerca a octavos de la Champions League

El Newcastle United dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Qarabag con una goleada a domicilio por 1-6 gracias a un póker de tantos de Anthony Gordon y a las dianas de Malick Thiaw y Jacob Murphy

El extremo inglés firmó cuatro goles en una primera mitad arrolladora de las 'urracas', que se marcharon al descanso con cinco de ventaja y el billete a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, a la espera del partido de vuelta.

Los de Eddie Howe salieron enchufados y en los primeros segundos ya avisaron con un intento de Harvey Barnes que despejó el guardameta polaco Mateusz Kochalski, preludio de lo que vendría después.

Apenas tres minutos más tarde, una internada del central Dan Burn terminó en un pase filtrado con el exterior hacia Barnes, que definió con precisión para inaugurar el marcador.



Newcastle Foto: AFP

Lejos de conformarse, el Newcastle mantuvo el ritmo y Barnes tuvo el segundo en un mano a mano, pero Kochalski, que a pesar de la goleada fue el mejor de los suyos con diez paradas, evitó el tanto antes de que Thiaw ampliara la ventaja.

El central alemán aprovechó un centro medido de Kieran Trippier para zafarse de su marcador y enviar un cabezazo a la red cuando aún no se habían cumplido los diez minutos de juego.

Superado en todas las fases, el Qarabag apenas encontraba respuestas ante la facilidad con la que el Newcastle superaba su línea defensiva.

El conjunto azerbaiyano se sostuvo durante varios minutos gracias a su portero, que frustró dos mano a mano a Gordon y detuvo una falta lanzada por Lewis Hall.

A la media hora de encuentro, el VAR llamó al colegiado por una mano de Marko Jankovi y pitó un penalti que fue transformado con autoridad por Gordon.

Apenas un minuto después, el inglés completó su 'hat-trick' tras aprovechar un fallo en la salida de balón, robar el esférico y regatear al portero para definir a placer.

Antes del descanso, Gordon provocó un penalti, que de nuevo transformó para anotar su cuarto gol y convertirse en el primer jugador del Newcastle que logra un póker en la historia de las competiciones europeas.

En la segunda mitad, el Qarabag intentó maquillar el resultado y dispuso de varias llegadas hasta que logró el 1-5 por medio de Elvin Cafarquliyev, en una acción inicialmente anulada por fuera de juego, pero validada posteriormente por el VAR.

Tras el tanto local, el Newcastle bajó el ritmo, controló la posesión y realizó rotaciones sin renunciar al ataque, ya que apenas cuatro minutos después de saltar al campo Jacob Murphy conectó un potente disparo para establecer el definitivo 1-6 y dejar la eliminatoria prácticamente decidida en el encuentro de ida.

Con este resultado, el conjunto inglés tiene muy encaminado su pase a los octavos de final donde se enfrentaría al Barcelona o al Chelsea.