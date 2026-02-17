En vivo
Gol de Dávinson y polémica por Vinicius marcan los playoffs de la Champions League

Asimismo, el colombiano Juan Cabal recibió una tarjeta roja con la Juventus, mientras Richard Ríos ingresó en el segundo tiempo en la derrota del Benfica.

Foto: AFP y Galatasaray
Por: Gerardo Sojo
 /  AFP
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

