Gol de Dávinson y polémica por Vinicius marcan los playoffs de la Champions League

Se completó el primer día de los playoffs del torneo europeo, con presencia colombiana y varios duelos vibrantes. La acción comenzó con el Galatasaray de Turquía recibiendo a la Juventus de Italia. En un partido cargado de goles, el equipo turco se impuso 5-2, con aporte colombiano en el marcador: el defensor Davinson Sánchez anotó el tercer tanto de su equipo. Por su parte, Juan Cabal, defensor del conjunto de Turín, ingresó al minuto 46, fue amonestado al 59 y, tras cometer otra infracción en el 67, vio la segunda amarilla y dejó a la Juventus con diez hombres.

Dávinson Sánchez celebra gol con Galatasaray X: @GalatasaraySK

En simultáneo se disputaron tres encuentros más: Mónaco vs. Paris Saint-Germain, Benfica vs. Real Madrid y Borussia Dortmund vs. Atalanta. En territorio francés, el Mónaco golpeó primero con un tanto de Folarin Balogun al minuto 1, tras asistencia de Aleksandr Golovin. Sin embargo, el PSG reaccionó y terminó imponiéndose 3-2. Desiré Doué marcó en el 29, Achraf Hakimi empató antes del descanso y, en el minuto 69, Doué volvió a aparecer tras pase de Warren Zaïre-Emery para sellar la remontada.

En Lisboa, el Real Madrid venció 1-0 al Benfica, pero el resultado quedó en segundo plano por la controversia alrededor de Vinícius Júnior. El brasileño anotó el único gol del compromiso al minuto 50 y celebró bailando frente a la tribuna del estadio Da Luz, lo que generó reclamos y le costó una tarjeta amarilla del árbitro François Letexier. Minutos después, el atacante denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni. Las cámaras mostraron a Vinícius señalando al jugador mientras repetía la palabra “mono”, y al rival cubriéndose la boca con la camiseta. El encuentro se interrumpió brevemente en medio de la tensión.

Vinicius Jr con el Real Madrid Foto: AFP

Tras el partido, Vinícius publicó un mensaje contundente: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son”. El episodio volvió a poner el foco sobre los actos discriminatorios en el fútbol europeo y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes.



La jornada se cerró en el Signal Iduna Park, donde el Borussia Dortmund derrotó 2-0 al Atalanta. Serhou Guirassy abrió el marcador al minuto 3, tras asistencia de Julian Ryerson, y Maximilian Beier amplió la ventaja al 42 para asegurar la victoria alemana.

La actividad continuará mañana miércoles, 18 de febrero, con más presencia colombiana. A las 12:45 de la tarde, el Qarabag de Azerbaiyán enfrentará al Newcastle, con la posibilidad de que Kevin Medina y Camilo Durán sumen minutos. Más tarde, a las 3:00 de la tarde, el Bodo/Glimt recibirá al Inter, el Club Brujas se medirá al Atlético de Madrid y el Olympiacos jugará ante el Bayer Leverkusen. Los partidos de vuelta de esta fase se disputarán el 24 y 25 de febrero.