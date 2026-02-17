En vivo
Nación

Nueva asonada contra el Ejército: más de cien personas llegaron en canoas e impidieron operación

Nueva asonada contra el Ejército: más de cien personas llegaron en canoas e impidieron operación

Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar.

