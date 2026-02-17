En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "Aún es mamertico": curiosa confesión de Paloma Valencia sobre si su esposo votó por Petro

"Aún es mamertico": curiosa confesión de Paloma Valencia sobre si su esposo votó por Petro

La precandidata confesó que a lo largo de su vida ha aprendido de personas con ideales de izquierda y en su entorno, incluyendo a su esposo, le siguen enseñando día a día.

Publicidad

Publicidad

Publicidad