Paloma Valencia sobre Gran Consulta: "Objetivo es mostrar que somos más que el petrismo"

En el marco de la estructuración de las reglas para la Gran Consulta por Colombia, la senadora y precandidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, compartió su visión sobre el panorama político actual y los retos que enfrenta Colombia. Con la mirada puesta en la primera vuelta presidencial, Valencia enfatizó la importancia de la unión dentro de su sector político para consolidar una alternativa fuerte frente al gobierno de Gustavo Petro.

Unidad y estrategia frente al "petrismo"

La precandidata subrayó en Mañanas Blu que, aunque se especula sobre posibles retiros antes de la fecha límite del 8 de marzo, su deseo es que todos los aspirantes lleguen al final de la consulta para ofrecer un equipo robusto a los ciudadanos,. Según Valencia, la meta principal es convocar a los colombianos para demostrar que el centro y la centroderecha poseen una fuerza electoral superior a la del petrismo. En sus palabras, el compromiso debe ser honrar el resultado y apoyar a quien resulte elegido por la ciudadanía para convertirse en el próximo presidente.

Respecto a la captación de votos, Valencia señaló que su objetivo no es solo atraer a sectores cercanos a figuras como Fajardo o Claudia López, sino incluso "morder" las bases del petrismo. Para ella, el reto fundamental es restaurar la confianza en la política en un momento donde existe desilusión por las promesas incumplidas y un profundo miedo hacia el rumbo actual del país.

Un punto crítico en su discurso es la oposición a lo que denomina un modelo "antidemocrático" y de "ínfulas autoritarias" del gobierno actual. Valencia advirtió sobre el peligro de las propuestas que buscan la estatización de sectores estratégicos de la economía, como la salud, la banca y la minería, señalando que estas representan una amenaza para la libertad y la iniciativa privada,.



En este contexto, la senadora manifestó su disposición a acompañar a cualquier candidato de la coalición que pase a segunda vuelta, siempre que represente una alternativa al estatismo. "Hay una cosa que va primero que las ideologías, que es el respeto y el amor por la democracia", afirmó, resaltando la necesidad de un gobierno de entendimiento nacional para reconstruir un país que, según ella, se recibirá con indicadores de violencia al alza y sistemas de salud y energía debilitados.

Valencia también se refirió a los desafíos de ser mujer en la política, rechazando cualquier forma de violencia o descalificación física. Recordó con gratitud el apoyo del expresidente Álvaro Uribe durante su carrera, especialmente cuando enfrentó el abandono de otros equipos políticos al quedar embarazada. Destacó que el Centro Democrático ha permitido procesos limpios donde, por primera vez, una mujer tiene la oportunidad real de ganar la presidencia por este partido.

Escuche aquí la entrevista: