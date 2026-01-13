La Gran Consulta por Colombia definirá esta semana si acepta a Enrique Peñalosa

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ya tiene aval para su candidatura a la Presidencia. El partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, avalara la postulación.

Justamente este martes, en una rueda de prensa, los ocho espejos de la consulta señoraron que esta semana se toma la decisión de si Peñalosa hace o no parte de la coalición.

“Aquí hemos definido una regla y, en esa regla, ingresaron Paloma e ingresaron a Juan Carlos, que es la regla de la discusión, el análisis y el consenso de todos los integrantes, y así se continuará con las demás solicitudes de ingreso que haya, incluida la primera en la lista, de alguna manera, que es la de Enrique Peñalosa. Esta semana, según hemos hecho, debemos reunirnos para definir”, dijo el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Es importante registrar que esta mañana Juan Carlos Pinzón le pidió al partido Oxígeno que considera otorgar el aval a Enrique Peñalosa. Posteriormente, Ingrid Betancourt confirmó la decisión.



“Bienvenida esta generosa inicial de Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliadas a la visita, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa, nos honran y fortaleza la unidad de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria”, dijo Betancourt.