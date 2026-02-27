De la sonrisa al susto: tarima colapsa en plena fotografía y deja 23 estudiantes heridos

El momento había llegado, sonrisas ensayadas y la emoción de cerrar una etapa junto a quienes caminaron al lado durante varios años de estudio. La fotografía de grado, esa imagen que muchos estudiantes quieren tener tras el esfuerzo y los sueños cumplidos es uno de los momentos más esperados por los que logran culminar el bachillerato o una carrera universitaria.

Frente a esto, un trágico hecho ocurrió en Ciudad de México durante una sesión fotográfica en la que participaban alrededor de 120 estudiantes de la Universidad Iberoamericana.

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, los jóvenes se encontraban sobre una tarima instalada para la fotografía grupal cuando la parte superior de la estructura colapsó repentinamente.

El desplome provocó la caída de varios estudiantes desde una altura aproximada de tres metros. El impacto dejó al menos 23 personas lesionadas.



Seis de ellas requirieron traslado a distintos centros médicos para recibir atención especializada, mientras que el resto de estudiantes fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia.

Tarima destruida tras el colapso. Foto: @SputnikMundo en X.

Antes del colapso de la tarima, familiares estaban alrededor esperando el momento para tomar la foto. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se ve el momento exacto en que el hecho ocurre.

Allí, se escucha cuando la persona que toma las fotos les dice: “No se muevan, 1, 2, 3” y toma la primera foto. Luego, les repite: “no se muevan, otra más”. En ese momento, se desploma la estructura y se escucha cómo los estudiantes gritan al caer al suelo.

Publicidad

En otro video se observa la tarima totalmente destruida mientras los heridos son atendidos y hay sillas de ruedas alrededor y personas llamando por teléfono para informar sobre el hecho.

Autoridades capitalinas iniciaron las revisiones correspondientes para determinar las causas del colapso y verificar si la estructura cumplía con las medidas de seguridad necesarias para soportar a la cantidad de estudiantes.