Descarrilamiento de un tranvía en Milán deja a dos personas muertas: todo quedó en video

Dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes 27 de febrero en la ciudad italiana de Milán (norte) en el descarrilamiento de un tranvía mientras atravesaba el centro, chocando contra un muro y atropellando a varios peatones, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en torno a las 16:00 (15:00 GMT) y se ha saldado con la muerte de dos personas y unos 37 heridos, todos ellos pasajeros del tranvía, según explicó el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los medios en el lugar de los hechos.

Sala precisó que las víctimas mortales son un pasajero del convoy y un transeúnte.

"Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor", dijo el alcalde a los medios desde el lugar del accidente.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pésame por el "grave accidente" en Milán, su cercanía a las familias y deseo "de todo corazón" una pronta y completa recuperación a los heridos.

El tranvía accidentado corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.

El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.

Sobre las causas del siniestro el alcalde de Milán destacó que "no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor".

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, según los medios italianos.

Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".

Según una primera reconstrucción de los hechos, apuntalada con vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también agradeció a las fuerzas del orden "lo que están haciendo para ayudar a los necesitados": "Mi pensamiento está con todos los implicados (...) Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos", escribió en su cuenta de X.

