Descarrilamiento de un tranvía en Milán deja a dos personas muertas: todo quedó en video

El accidente ocurrió en torno a las 16:00 (15:00 GMT) y se ha saldado con la muerte de dos personas y unos 37 heridos, todos ellos pasajeros del tranvía, según explicó el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los medios en el lugar de los hechos.

Un tranvía de la línea 9 se descarriló este viernes en Milán.jpg
Un tranvía de la línea 9 se descarriló este viernes en Milán.
Foto: tomada de X, @AlertaMundoNews.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

