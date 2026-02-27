Wilmer Barahona destapa presunto entramado de pagos en el arbitraje colombiano: hay documentos

El exárbitro FIFA colombiano Wilmer Barahona reveló que tiene en su poder documentos que evidenciarían un presunto entramado de pagos dentro del arbitraje colombiano, información que, según explicó, ya debe ser verificada por las autoridades competentes y que podría derivar en uno de los mayores escándalos recientes del fútbol profesional en el país.

En su intervención en Blog Deportivo, Barahona explicó que la información surgió a partir de un contacto anónimo que se identificó como árbitro activo. Según relató, la fuente habló de un supuesto “peaje”, es decir, dineros que algunos jueces estarían entregando, y manifestó temor a represalias si revelaba su identidad.

“Se han tomado todas las precauciones: se ha mirado qué se puede y qué no decir”, afirmó el comunicador, al subrayar que el tema se ha manejado con prudencia. Indicó que, en un inicio, el denunciante evitó dar su nombre por miedo a ser apartado del arbitraje, pero meses después decidió identificarse y él corroboró que efectivamente pertenece al gremio.

El punto de mayor gravedad, según Barahona, es la existencia de soportes financieros. “Él fue más allá, fue a Bancolombia, Nequi, solicitó relación de pagos desde tal fecha hasta ahora y esos documentos, ayer me los entregó”, detalló. Los archivos incluirían registros de consignaciones que datan del año pasado.



No obstante, el exárbitro aclaró que los documentos recibidos son copias y requieren validación oficial. “Estos documentos son copias, ya tocar verificar a quién corresponde la autenticidad de los mismos. Quien debe verificar son las autoridades correspondientes”, sostuvo, dejando claro que el proceso apenas inicia.

Además, reveló que sostuvo una conversación telefónica con una persona que estaría dispuesta a confirmar públicamente la denuncia en los próximos meses. “Está disponible a decir, en dos o tres meses, que esto sí es verdad”, aseguró.

Luego de conocer todos los detalles de la denuncia de Barahona, Jorge Ramírez, analista arbitral, señaló también en Blog Deportivo que, con esos documentos, “la comisión de disciplina de la Dimayor debería actuar y pedirle la renuncia a Ímer Machado” porque "es un cartel de la corrupción dentro del arbitraje colombiano" y "una denuncia con la cual uno entiende ya muchas cosas".

"Cómo han cambiado los tiempos, antes le pagaban a los árbitros, ahora son los árbitros los que pagana", añadió el analista.