Economía  / Gremios advierten que la baja del desempleo no refleja una mejora estructural

Gremios advierten que la baja del desempleo no refleja una mejora estructural

Aunque la tasa se redujo a 10,9 % en enero, la ANDI alertó que más de 400.000 personas salieron del mercado laboral, y desde AmCham advierten que la baja en la tasa no implica una mayor generación de oportunidades.

