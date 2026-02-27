Fuerte caída del desempleo en enero: menos gente buscando trabajo y más rebusque

El desempleo en Colombia inició el año con una nueva reducción y cayó del 11.6% de enero de 2025 a 10.9% en enero de 2026, a pesar de eso las cifras están mostrando menos dinamismo en la generación de empleo y una salida masiva de personas del mercado laboral.

El reporte del Dane muestra que más gente se convirtió en inactiva que en empleada. 324.000 colombianos encontraron un empleo en el último año, en contraste con 410.000 que salieron de la fuerza laboral y dejaron de buscarlo. Hay que tener en cuenta que una persona que deja de buscar trabajo se considera inactiva pero no desempleada, desempleado es únicamente quien busca trabajo pero no lo encuentra.



¿Por qué más colombianos dejaron de trabajar?

La salida de personas del mercado laboral estuvo principalmente concentrada en hombres, tanto en las grandes ciudades como en el campo. En menor medida más mujeres se quedaron en casa en las grandes ciudades del país.

La mayoría de los nuevos inactivos (359.000) ni están estudiando, ni están en oficios del hogar. Por el contrario, están incluidos en una categoría en donde se cuenta a quienes se retiran jubilados o pensionados y a quienes creen que no vale la pena trabajar o buscar trabajo.



¿Dónde está creciendo el empleo?

El empleo está creciendo principalmente en el rebusque o el emprendimiento.

Más de la mitad de los nuevos empleos del último año se dieron en la categoría de trabajador por cuenta propia, seguido por la categoría de patrono o empleador (donde se cuenta a los empleadores).



Las empresas crearon apenas 17.000 empleos en los últimos meses, mientras que el gobierno contrató a unas 45.000 personas.