Asesinan a reconocido ganadero en Sabanalarga, Atlántico, mientras iba hacia su finca

A tan solo 48 horas de que el departamento del Atlántico se estremeciera con la noticia del asesinato del trabajador de una empresa de buses intermunicipales, como posible retaliación por el cobro de extorsiones, este viernes fue asesinado un ganadero que, al parecer, también estaba siendo víctima de cobros extorsivos.

Se trata de Vicente Mercado Cepeda, quien es reconocido en Sabanalarga por su gestión como ganadero de la zona. Este habría sido interceptado por unos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hacia la ventana del conductor, lo que le causó heridas que en cuestión de minutos acabaron con su vida.

Como consecuencia del atentado, Mercado perdió el control de la camioneta que conducía y terminó estrellándose contra un poste y un muro, lo que dificultó la salida de su cuerpo del carro.

Mercado, al parecer, también había sido víctima de un atentado en semanas anteriores en su finca, del cual logró resultar ileso, sin embargo, las balas lo alcanzaron este viernes cuando iba en la vía Cordialidad.

