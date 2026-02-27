Identifican responsables de ataque con dron que mató a tres personas en Segovia, Antioquia

Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables del ataque con dron cargado con explosivos que dejó tres personas muertas de una misma familia en zona rural de Segovia.

Según inteligencia militar, el atentado fue perpetrado por la estructura cuarta de las disidencias de las Farc que delinque en esa región del nordeste de Antioquia.

De acuerdo con los informes, la estructura estaría bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y liderada por Luis Antonio Montoya, alias ‘Fiera o Jhon’, señalado cabecilla principal. Junto a él, también habría participado Carlos David Herrera, alias ‘Alonso’, segundo al mando, quienes serían los responsables de ordenar el ataque con el dron explosivo que terminó impactando contra una vivienda.

En la organización criminal también figuran alias Adrián, alias Yemerson, alias Brayan o Veneco y alias Miguel, este último señalado como cabecilla de la red de apoyo de las estructuras residuales, encargadas de logística y operaciones en terreno.



El atentado ocurrió el 26 de febrero hacia las 7:00 a. m., en la vereda La Jagua. Según información conocida por las autoridades, el artefacto explosivo fue lanzado desde un dron y cayó sobre una vivienda, provocando la muerte de tres integrantes de una misma familia: Yaludan Cabo Silva, Alonso de Jesús Silva y María Celina Silva. En el hecho también resultó herido Carlos Enrique Ágreda Silva, quien sobrevivió al ataque.

Las autoridades calificaron el hecho como un ataque directo contra la población civil y avanzan en operaciones para ubicar a los responsables materiales e intelectuales. El caso ha generado rechazo por el uso de drones con explosivos en acciones contra civiles, una modalidad que viene generando creciente preocupación en zonas con presencia de grupos armados ilegales.