Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Identifican responsables de ataque con dron que mató a tres personas en Segovia, Antioquia

Identifican responsables de ataque con dron que mató a tres personas en Segovia, Antioquia

El atentado, atribuido a la estructura cuarta de las disidencias de las Farc, fue ordenado por cabecillas bajo el mando de alias ‘Calarcá’. El explosivo impactó una vivienda en zona rural de Segovia.

