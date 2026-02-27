Ejército no ha llegado a zona donde cayó dron con explosivos en Segovia: hay 130 desplazados

Un nuevo episodio de violencia mantiene en alerta al municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, pues se ha confirmado el desplazamiento de decenas de personas desde la vereda La Jagua hacia Arenales, también en zona rural.

El desplazamiento se produjo, luego de que un grupo armado ilegal lanzara una carga explosiva desde un dron contra una vivienda, ataque que dejó a una madre y a sus dos hijos muertos, y a otro hijo de 50 años gravemente herido. Tras el hecho, las familias decidieron abandonar el sector por temor a nuevos ataques.

Según el personero Hambler Patiño, lo preocupante es que el desplazamiento de 130 personas ya se puede catalogar como masivo y hasta ahora, casi 48 horas después de lo sucedido, todavía no hay una respuesta de la Fuerza Pública ante lo ocurrido.

"Es un desplazamiento interno que se hace de la vereda que está en conflicto hacia otra vereda más cercana. Todas estas personas se refugiaron allí y estamos esperando pues que los organismos del Estado nos den un parte de tranquilidad que todavía no aparecen.



Para el gobernador Andrés Julián Rendón es apenas lógico el temor que hoy sienten las comunidades, por lo que fue enfático en que cuando piden asistencia militar al Ministerio de Defensa no es por capricho.

"¿Cómo es que el Ejército no ha llegado? Es que cuando acontece una situación como esta, donde mueren tres personas y hay una herida, ¿cómo es que el Ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es para que tome cinco días ni tres, tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros, los aviones, todo lo que dispone para controlar el territorio", indicó.

El representante del Ministerio Público también confirmó que entre las víctimas hay líderes comunitarios: uno se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal y otro integraba el comité de conciliación, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de los liderazgos sociales en la zona rural.

La vereda La Jagua se ubica aproximadamente a una hora y media del casco urbano de Segovia en condiciones climáticas favorables, y la distancia entre La Jagua y Arenales es corta, lo que facilitó el desplazamiento de las familias.

Para este jueves está previsto un comité de justicia transicional en el que se espera que las autoridades entreguen respuestas y definan acciones urgentes frente a la crisis humanitaria que vive esta zona del nordeste antioqueño.