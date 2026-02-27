En vivo
Ejército no ha llegado a zona donde cayó dron con explosivos en Segovia: hay 130 desplazados

Aunque el Ejército anunció el despliegue de 100 uniformados, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reclamó que pese a la gravedad de los hechos todavía no hayan llegado a la zona.

