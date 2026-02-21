En vivo
Combates entre el Clan del Golfo y el ELN en zona rural de Remedios han producido desplazamientos

Combates entre el Clan del Golfo y el ELN en zona rural de Remedios han producido desplazamientos

Se espera que en las próximas horas las fuerza pública pueda hacer presencia en el territorio para evitar la salida masiva de personas hacia municipios como Yondó.

