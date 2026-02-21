Asesinaron en zona urbana a expresidente de JAC en Briceño, Antioquia

Las constantes presiones en zona rural por parte de grupos armados y amenazas al propio alcalde Noe Espinosa, no son las únicas preocupaciones en materia de seguridad en el municipio de Briceño.

La violencia también está generando inquietud en el casco urbano en donde en las últimas horas las autoridades confirmaron el homicidio de Carlos Pérez, una persona reconocida por su liderazgo comunitario en diferentes ámbitos y expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morrón.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, indicó a Blu Radio que Pérez fue víctima de un ataque sicarial en vía pública, a las afueras de su vivienda, por hombres que están por identificar pero probablemente pertenecientes a alguno de los grupos armados que hoy se enfrentan por el control del territorio y la rentas ilícitas en esa zona del Norte de Antioquia.

"No descartamos que se haya dado por causa del Frente 36, que delinque en la zona, sin embargo hay ahí una presencia de varios grupos, los cabuyos, Frente 36, Clan del Golfo, entonces estamos en investigación", declaró.



Aunque Muñoz también informó que está por verificarse la condición actual de la víctima como líder social, pues ejerció como presidente de la Junta de Acción Comunal hace una década, la ONG Corpades destacó que continuaba siendo un comunal activo en la vereda Morrón.

Con este caso, según los registros de Indepaz, ya son 22 los líderes sociales asesinados en el país durante 2026. La entidad denunció que sigue sin brindarse garantías de seguridad en el territorio pese por lo menos tres alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para que se tomen medidas.

🔴 #22LíderesAsesinados



👥 Nombre: Carlos Pérez Guzmán

📆 Fecha: 19/02/2026

📍 Lugar: Briceño - Antioquia



➡️Carlos Pérez Guzmán era un reconocido líder social y ambiental, quien además había sido presidente y continuaba siendo parte activa de la Junta de Acción Comunal (JAC) de… pic.twitter.com/zFIQxa4Q3F — INDEPAZ (@Indepaz) February 21, 2026