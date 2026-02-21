En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Refuerzan seguridad en Buenaventura tras captura de 'Diego Optra' en España

Refuerzan seguridad en Buenaventura tras captura de 'Diego Optra' en España

Las autoridades se han desplegado especialmente en la comuna 12 de Buenaventura, para evitar cualquier alteración al orden público relacionada con la detención de este cabecilla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad