Refuerzan seguridad en Buenaventura tras captura de 'Diego Optra' en España

Más 200 policías se han desplegado en el distrito especial de Buenaventura, para reforzar la seguridad en esta ciudad tras la captura en España de Diego Fernando Bustamante, conocido en el mundo criminal como alias ‘Diego Optra', quien es el principal cabecilla de la banda crimina 'Los Shottas'.

Este hombre fue detenido por las autoridades españolas en la ciudad de Madrid, donde se encontraba evadiendo a la justicia colombiana, tras más de 17 años de trayectoria criminal.

En el Valle del Cauca, las autoridades se han desplegado especialmente en la comuna 12 de Buenaventura, para evitar cualquier alteración al orden público relacionada con la detención de este cabecilla.

Capturan a Diego Optra, jefe de criminal de 'Los Shottas'. Foto: Policía

"Es una captura muy importante porque es el líder de una de las organizaciones criminales de acá. La idea es que reforcemos, que trabajemos conjuntamente para que la seguridad no se vaya a alterar en el Distrito de Buenaventura, pero además hay que decir que ojalá continuemos con la mesa sociojurídica, ese diálogo que se ha venido realizando y que también nos ha ayudado mucho para que disminuyan la criminalidad", señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Así como la gobernadora, el clamor de la comunidad de Buenaventura es que se mantengan los diálogos de paz entre las bandas criminales para lograr la recuperación de la tranquilidad en este distrito.