Ataque sicarial en Buenaventura deja dos muertos, entre ellos un reconocido futbolista

La violencia volvió a golpear al distrito de Buenaventura. En la noche del jueves 19 de febrero, un ataque sicarial en vía pública del barrio El Bosque, comuna 6, dejó tres personas baleadas, dos de ellas fallecidas en el lugar y una más trasladada a un centro asistencial.

Entre las víctimas mortales se encuentra Rubén Fernando Sinisterra, de 27 años, reconocido por su talento en el fútbol sala. El joven había integrado la Selección Buenaventura y posteriormente la Selección Valle, consolidándose como una de las figuras deportivas más prometedoras del puerto. Sinisterra deja una esposa y un hijo menor de edad, hecho que ha generado aún mayor conmoción entre familiares, amigos y la comunidad deportiva.

El director del Inder Buenaventura, Ferney Asprilla, lamentó profundamente lo ocurrido y recordó el liderazgo y la proyección deportiva del joven: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de este joven, Rubén Fernando. Militó con nosotros en diferentes torneos del distrito, donde en varias oportunidades logramos títulos gracias a su gran talento. Era un líder dentro y fuera de la cancha, un futbolista de esos que uno se pregunta cómo no llegan al profesionalismo. Un muchacho tranquilo, que solo quería proyectarse y hacer deporte”.

Por su parte, Camilo Martinez, líder social del Puerto, advirtió que este crimen refleja que la violencia sigue afectando a la juventud del distrito.



“Hoy le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental para que se vea ese apoyo real a nuestro distrito. Necesitamos que se sigan implementando programas de inversión social que sí dan resultados, porque aunque en los últimos días ha habido momentos de calma, la violencia sigue presente”, aseveró Martínez.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.