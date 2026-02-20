En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque sicarial en Buenaventura deja dos muertos, entre ellos un reconocido futbolista

Ataque sicarial en Buenaventura deja dos muertos, entre ellos un reconocido futbolista

Rubén Fernando Sinisterra, de 27 años, integrante de procesos deportivos locales y departamentales, murió en un atentado que dejó otra persona sin vida y un herido en el barrio El Bosque.

