Después de meses de espera, comerciantes por fin reciben sus locales en Cristo Rey en Cali

Luego de varios meses de incertidumbre, los módulos comerciales del Ecoparque Cristo Rey fueron finalmente entregados a vendedores y artesanos que desarrollan su actividad económica en este emblemático punto turístico de Cali. Aunque los espacios estaban construidos desde la apertura del parque, permanecían cerrados mientras los comerciantes debían instalar y desmontar sus puestos diariamente en el exterior.

La entrega representa un alivio para decenas de familias que dependen del turismo en la zona. José Perafán, uno de los artesanos beneficiados, aseguró que ahora podrán trabajar en mejores condiciones.

“En realidad es una alegría poder ya volver al comercio aquí adentro. Antes llegaba con mi negocio, tenía que descargar, armar durante casi dos horas y al final del día desmontar otras dos para llevármelo. Ahora simplemente llego, abro y me pongo a trabajar”, señaló.

Desde la administración municipal explicaron que el proceso hace parte de una estrategia de formalización y organización del ecoparque. El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Moreno, detalló que este martes se entregaron 11 módulos bajo condiciones previamente establecidas.



“Estamos en un proceso de entrega de los módulos en el Ecoparque Cristo Rey. Hoy estamos entregando 11 módulos; ellos ya tienen horarios, condiciones y firmaron las actas de entrega. Estamos validando un proceso desde la Alcaldía para que aquellos ciudadanos que crean en esta política pública pasen a la formalidad, y eso es lo que estamos logrando el día de hoy”, indicó.

Con esta medida, la Alcaldía busca dinamizar la economía del sector y ofrecer una experiencia más organizada y segura para los visitantes de uno de los principales atractivos turísticos de la capital vallecaucana.