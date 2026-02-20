En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros": autoridades de Cali sobre recientes emergencias

"Las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros": autoridades de Cali sobre recientes emergencias

El fuerte vendaval destechó ocho casas, provocó la caída de once árboles, además de generar daños en una vivienda por el desprendimiento de una valla publicitaria.

