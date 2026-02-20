"Las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros": autoridades de Cali sobre recientes emergencias

Si bien la lluvia le ha dado un respiro a Cali en la mañana del viernes, los sectores más afectados por la fuerte precipitación del día de ayer aún están recuperadonse, siendo las zonas del norte, el oeste y el centro de la ciudad los de mayor afrectación.

En la ladera, el fuerte vendaval destechó ocho casas, provocó la caída de once árboles, además de generar daños en una vivienda por el desprendimiento de una valla publicitaria.

"Empezamos por San Antonio, San Cayetano y Siloé. La tormenta se originó en el centro oeste de la ciudad, donde tuvo mayor precipitaciones, las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros y esto lo que provoca es el destechamiento. Recomendamos ajustar los techos, no con rocas ni con ladrillos, sino que tienen que hacer un ajuste responsable para que esto no se vuelva un arma, porque esto vuela y no es solamente es 'perdí mi techo', sino donde cayó", indicó el secretario de gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Las autoridades indicaron que lluvias como las de ayer son difíciles de predecir, por lo que la recomendación siempre será tomar medidas preventivas como el buen manejo de residuos para evitar el colapso del alcantarillado.



"Estas lluvias son de improvisto, se cargan rápidamente, y tienen cargas eléctricas. Para las personas que vayan a transitar en días lluviosos, la recomendación inicial es que no salgan de su casa, pero si usted tiene que salir, pues tiene que ser cuidadoso. También necesitamos la contribución de todos los ciudadanos con el tema de la disposición de los residuos, que nos afectan demasiado, el tema de los canales de agua lluvia, los sumideros y el alcantarillado", finalizó el secretario.