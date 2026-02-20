En menos de 48 horas, asesinaron a 4 personas en el Oriente de Antioquia

La violencia tiene azotado al Oriente antioqueño. En menos de 48 horas fueron asesinados cuatro personas en Marinilla, Guarne o El Peñol. En menos de una semana ya han sido asesinadas 10 personas en esta zona de Antioquia

El orden público en el Oriente antioqueño atraviesa por uno de sus momentos más complicados del último año luego de que se conociera el asesinato de cuatro personas en menos de 48 horas en los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral, Guarne y El Peñol.

Lo que explican las autoridades es que la crisis de seguridad podría tener relación con una disputa armada que hay entre El Mesa y el Clan del Golfo, no obstante, la preocupación va más allá de eso, ya que en menos de una semana ya son 10 homicidios en la subregión.

A pesar de que los cuatro hechos violentos son materia de investigación, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que se están realizando diferentes estrategias para tratar de prevenir hechos delictivos como los que han dejado una decena de personas asesinadas.



"Con grupos de de apoyo especial, con grupos de reacción motorizadas y un grupo GOES, Tenemos ya determinada una confrontación armada que existe en contra de del grupo Los Mesa por parte del clan del golfo, y asimismo estamos enfocando puros de acción para frenar de manera contundente lo que tiene que ver con la afectación a la vida de estas personas", indicó Muñoz.

Hay que mencionar que la racha violenta del fin de semana fue de seis personas asesinadas, uno de los hechos ocurrió cuando dos hombres murieron en la vereda La Madera en medio de un supuesto ataque sicarial, mientras que en el municipio de La Ceja fueron hallados otros dos cuerpos.

Se espera que con los homicidios ocurridos recientemente no solo la Fuerza Pública realice diferentes estrategias, sino que también autoridades locales tomen medidas restrictivas con el fin de mitigar las acciones violentas que tendrían como determinadores al Clan del Golfo y El Mesa.