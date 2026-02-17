Proponen crear comisión contra el crimen para afrontar ola de violencia en Oriente de Antioquia

Ante ola de violencia que deja 15 homicidios en el Oriente de Antioquia en lo que va del año, desde esa subregión propusieron, en medio de una reunión de seguridad, crear una Comisión Contra el Crimen Organizado para combatir especialmente ese delito

La propuesta, liderada por la Alcaldía de La Ceja, contempla conformar una instancia permanente de trabajo entre alcaldías, fuerza pública y autoridades departamentales, centralizando esfuerzos en acciones de inteligencia, prevención, control territorial y fortalecimiento de judicializaciones

En medio de la propuesta, el secretario de Gobierno de La Ceja, Geovany Henao, resaltó la importancia del trabajo articulado entre municipios vecinos en la subregión.

“Esta región hoy debe estar en cuidados intensivos. Me atrevo a recomendar muy respetuosamente la creación de una comisión contra el crimen organizado urgente. ¿Cómo es posible que los bandidos se pongan más de acuerdo para hacernos daño que a veces la institucionalidad y mostrar acciones contundentes?”, aseguró.



Después de la reunión, la subsecretaria Seguridad Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, María Patricia Giraldo, anunció que se expediría, en los próximos días, el cartel de las personas que están siendo buscadas por los más recientes hechos de violencia en la subregión.

“Estamos muy atentos a que se pueda generar unas recompensas a través de un cartel, sacar obviamente estas personas que están siendo buscadas precisamente en este Oriente de Antioquia”, agregó la funcionaria.

Según indicaron autoridades departamentales, Fiscalía y Sijín se encuentran recopilando el material probatorio de cada uno de los hechos violentos registrados en la subregión durante el pasado fin de semana.

Publicidad

En el encuentro participaron, además de La Ceja, los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral, La Unión y San Vicente Ferrer, que concentran los casos de homicidio reportados en la subregión este año, al parecer, por disputas territoriales entre bandas delincuenciales.