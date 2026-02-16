En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En 48 fueron asesinadas seis personas en el oriente de Antioquia: habrá reunión de seguridad

En 48 fueron asesinadas seis personas en el oriente de Antioquia: habrá reunión de seguridad

La reunión será presidida por el gobernador Andrés Julián Rendón, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia y diferentes mandatarios de la subregión.

