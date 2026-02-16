En 48 fueron asesinadas seis personas en el oriente de Antioquia: habrá reunión de seguridad

Al menos seis personas fueron asesinadas en menos de 48 horas en cuatro municipios del Oriente de Antioquia. Este lunes habrá consejo de seguridad presidido por el gobernador para abordar la situación.



Sobre las emergencias

Emergencias generadas por las lluvias no son las únicas situaciones que preocupan a las autoridades en Antioquia durante el inicio de 2026. Delitos de alto impacto como el homicidio siguen disparados en varias subregiones del departamento como el Oriente.

La Policía y la Fiscalía ya investigan los crímenes de al menos seis personas en esta zona de Antioquia durante el reciente fin de semana registrados en municipios como La Ceja, Rionegro, El Carmen de Viboral y La Unión.

Precisamente, en límites entre estas dos últimas localidades, en la vereda La Madera, fueron asesinados dos hombres de 23 y 29 años de edad en medio de un aparente ataque sicarial en el que resultó herida otra persona de 50 años.

Casos similares, también ocasionados con impactos de arma de fuego, se produjeron en el barrio La Frontera, en La Unión; en el sector La Pola, en Rionegro y en el barrio Obreros de Cristo de La Ceja, donde las víctimas tenían entre los 30 y 40 años.



Producto de esta racha violenta este 16 de febrero se llevará a cabo un consejo de seguridad extraordinario en el municipio de Rionegro presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón; el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia y diferentes mandatarios de la subregión.

Producto del encuentro se podrían adoptar nuevas medidas de seguridad en los municipios, así como podrían ofrecerse recompensas por los presuntos responsables de estos hechos que no se descartan estén asociados a asuntos como el microtráfico y la disputas entre grupos locales al margen de la ley por el control de otras rentas criminales.