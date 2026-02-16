En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Economía colombiana creció 2,6% en 2025

Economía colombiana creció 2,6% en 2025

El PIB nacional cerró 2025 con un repunte del 2,6%, impulsado por el dinamismo en comercio y entretenimiento, superando el frío desempeño de 2024 a pesar de la caída en el sector extractivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad