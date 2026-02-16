Economía colombiana creció 2,6% en 2025

Según el informe más reciente, presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana registró un crecimiento del 2,6% al cierre de 2025. Aunque la cifra se situó levemente por debajo del 2,8% proyectado por el consenso de analistas y mercados financieros, el resultado representa un alivio significativo frente al lánguido desempeño de 2024, periodo en el que el Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo estancado por debajo del 2%.

Este avance del 2,6% no es uniforme y revela una profunda reconfiguración en las fuerzas que mueven el capital en el país. El motor de este crecimiento se desplazó hacia el sector servicios y el consumo interno, alejándose de los pilares tradicionales de la industria pesada.

En desarrollo

