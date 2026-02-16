En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Terror en Chapinero: hombres armados con cuchillos protagonizan violenta riña en plena vía pública

Terror en Chapinero: hombres armados con cuchillos protagonizan violenta riña en plena vía pública

El hecho quedó en video y muestra a varios hombres amenazando a transeúntes, en lo que sería una riña por intolerancia. Las autoridades aseguran que no hubo heridos, pese a imágenes con sangre.

Por: Felipe García
Actualizado: 16 de feb, 2026

