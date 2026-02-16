En vivo
Manizales entra en alerta amarilla por lluvias que superan niveles históricos

Manizales entra en alerta amarilla por lluvias que superan niveles históricos

La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas.

