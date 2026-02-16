Video captó momento en que hombres armados acabaron con la vida de barbero en un bar

La violencia volvió a golpear a la provincia de Paita. Un joven barbero de 18 años, identificado como Anderson Morán Sernaqué, fue asesinado a disparos cuando se encontraba con un grupo de amigos en un establecimiento del sector. El crimen ocurrió en horas de la noche y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los atacantes se movilizaban en una mototaxi. Dos hombres armados descendieron del vehículo y abrieron fuego contra el grupo. En medio del ataque, uno de los sujetos persiguió a quienes intentaron huir, mientras su cómplice disparó directamente contra la víctima, quien recibió al menos tres impactos de bala y falleció en el lugar.

🇵🇪 Ataque armado dejó un joven fallecido y otro herido en Paita, región de Piura, #Perú. La víctima mortal fue identificada como el barbero Anderson Morán Sernaqué, de 18 años, quien conversaba con sus amigos dentro de un establecimiento. Los verdugos llegaron a bordo de una… pic.twitter.com/fTj7Oi8HfX — Periódico D'Una (@periodicodeuna) February 12, 2026

Durante el atentado, otra persona resultó herida y fue trasladada de urgencia al hospital Las Mercedes, donde permanece bajo observación médica. La Policía acordonó la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recolectar material probatorio, entre ellos los videos de las cámaras de seguridad que registraron el ataque.

El Ministerio Público asumió la investigación con el apoyo de una unidad especializada de la Policía Nacional proveniente de Sullana. Las autoridades analizan como posibles móviles un caso de extorsión o un ajuste de cuentas. Entretanto, habitantes del sector y autoridades locales han pedido mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en esta zona de la región Piura.