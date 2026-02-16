Vuelve la Champions: posibles colombianos en los playoffs

Mañana se reanuda la Champions League y comienzan los playoffs. Es posible que haya presencia colombiana en esta fase decisiva del torneo.

La jornada empezará a las 12:45 de la tarde, hora de Colombia, cuando el Galatasaray de Turquía enfrente a la Juventus de Italia. Por el conjunto turco, el defensa Davinson Sánchez podría estar en el terreno de juego, mientras que el centrocampista Yáser Asprilla también hace parte de la nómina. Por su parte, en la Juventus de Turín, el defensor Juan Cabal también podría tener minutos.

Davinson Sánchez // Foto: AFP

A las tres de la tarde habrá duelo de la península ibérica: el Benfica, donde milita el centrocampista Richard Ríos, se medirá al Real Madrid. El técnico merengue, Álvaro Arbeloa, evitó confirmar si Kylian Mbappé será titular. Señaló que el francés viajó con el equipo, está entrenando y se definirá mañana si estará en la cancha. Mbappé estuvo ausente la semana pasada, cuando el Real Madrid venció 4-1 a la Real Sociedad en La Liga.

También a las tres de la tarde, nueve de la noche hora local, el Mónaco recibirá al Paris Saint-Germain, dirigido por el español Luis Enrique. En paralelo, el Borussia Dortmund se enfrentará al Atalanta.



Richard Ríos Foto: AFP

El miércoles continuará la jornada. A las 12:45 de la tarde, Qarabag abrirá el día frente al Newcastle. Más tarde, a las tres, el Bodo/Glimt jugará contra el Inter, el Club Brujas se medirá al Atlético de Madrid y el Olympiacos enfrentará al Leverkusen.

Estos serán los partidos de ida; los encuentros de vuelta se disputarán el 24 y 25 de febrero.