Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de jugadores esperan sus resultados con la ilusión de acertar y obtener un premio en este popular juego de azar.
El resultado oficial del sorteo realizado el lunes 16 de febrero de 2026 fue:
Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados oportunamente:
Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche. Estas opciones amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tradicional chance.
El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Las principales modalidades son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia práctica que caracteriza a los juegos de chance.
Uno de los factores que impulsa la participación diaria es la accesibilidad en los valores de apuesta:
Esta flexibilidad facilita que personas con distintos presupuestos puedan participar, ya sea con montos básicos o con apuestas más altas según su preferencia.
En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Esta modalidad permite apostar sin acudir a un punto físico y consultar resultados en tiempo real.
El proceso general incluye:
Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo ante cualquier reclamación.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige presentar documentación básica:
Documentos básicos:
Según el valor del premio en UVT:
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Como recomendación, se aconseja conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados en canales oficiales.
Estos fueron los resultados recientes del sorteo:
El Chontico Noche continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano, gracias a su tradición, frecuencia diaria y facilidad de participación.