Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de jugadores esperan los resultados del Chontico Noche con la expectativa de acertar y obtener un premio en este popular juego de azar.



Número ganador del Chontico Noche – 15 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado este domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados en el momento adecuado:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche. Estas opciones amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tradicional chance.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de juego. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo. Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia práctica que caracteriza a los juegos de chance.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Uno de los aspectos que impulsa la participación diaria en el chance Chontico Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad facilita que personas con distintos presupuestos participen en el sorteo, ya sea con montos básicos o con apuestas más altas según su preferencia.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar. Esta modalidad permite realizar apuestas sin acudir a un punto físico y consultar los resultados en tiempo real.

El proceso general incluye:



Registrarse en un operador legal autorizado. Validar la identidad, requisito obligatorio. Recargar saldo mediante los medios de pago habilitados. Elegir el sorteo, número y modalidad antes de confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo ante cualquier reclamación.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige la presentación de documentos básicos. Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: es obligatoria una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Como recomendación, se aconseja conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados del Chontico Noche en canales oficiales.

