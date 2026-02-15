Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de jugadores esperan los resultados del Chontico Noche con la expectativa de acertar y obtener un premio en este popular juego de azar.
El resultado oficial del sorteo realizado este domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados en el momento adecuado:
Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche. Estas opciones amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tradicional chance.
El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de juego. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo. Las principales modalidades son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia práctica que caracteriza a los juegos de chance.
Uno de los aspectos que impulsa la participación diaria en el chance Chontico Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:
Esta flexibilidad facilita que personas con distintos presupuestos participen en el sorteo, ya sea con montos básicos o con apuestas más altas según su preferencia.
En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar. Esta modalidad permite realizar apuestas sin acudir a un punto físico y consultar los resultados en tiempo real.
El proceso general incluye:
Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo ante cualquier reclamación.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige la presentación de documentos básicos. Documentos básicos:
Según el valor del premio (UVT):
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Como recomendación, se aconseja conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados del Chontico Noche en canales oficiales.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|14 Febrero 2026
|2056 - 3
|Chontico Noche
|13 Febrero 2026
|8691 - 3
|Chontico Noche
|12 Febrero 2026
|1608 - 0
|Chontico Noche
|11 Febrero 2026
|0830 - 1
|Chontico Noche
|10 Febrero 2026
|9876 - 2