En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla papá de mujer asesinada por su pareja en Tunja: convivió varios días con su cuerpo

Habla papá de mujer asesinada por su pareja en Tunja: convivió varios días con su cuerpo

El padre de la víctima aseguró que el señalado responsable continuó con su rutina habitual mientras el cuerpo permanecía en el apartamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad