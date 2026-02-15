Habla papá de mujer asesinada por su pareja en Tunja: convivió varios días con su cuerpo

La muerte de Erika Jimena Moreno, una joven trabajadora de 22 años, es materia de investigación en Tunja, Boyacá, luego de que su cuerpo fuera hallado en el apartamento donde residía con su pareja sentimental.

Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2025, día en que, según el relato de su padre en entrevista con En Privado Podcast, Faustino Moreno, fue vista con vida por última vez. Don Faustino recordó así esa mañana: "Se baña, se arregla, se peina, se pone bonita y se va... me dice: 'Papá, présteme para el transporte que no tengo'". Tras entregarle 5.000 pesos, la despidió sin imaginar que sería el último contacto.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, la joven ingresó a su apartamento hacia las 5:00 p.m., “feliz con una bolsa”, y desde ese momento no volvió a ser vista saliendo del lugar. La Fiscalía investiga lo ocurrido dentro de la vivienda durante los seis días siguientes, periodo en el que, presuntamente, su pareja, Walter Camilo Medina Rojas, habría acabado con su vida el mismo 29 de diciembre y permanecido en el inmueble.

El padre de la víctima aseguró que el señalado responsable continuó con su rutina habitual mientras el cuerpo permanecía en el apartamento. "Convivía con el cuerpo así normal como si nada, la gente lo veía, él comía delante del cuerpo", relató.



Además, indicó que durante esos días el hombre habría utilizado el celular de Erika para enviar mensajes y evitar sospechas. "Él se hacía pasar por ella... pero la forma como escribe, la forma como devuelve los mensajes no son de ella", explicó.

El hallazgo se produjo el domingo 4 de enero, hacia las 6:30 p.m., cuando Faustino acudió al apartamento acompañado de la Policía ante la falta de respuestas claras. "En ese momento es cuando yo encuentro el cuerpo de mi hija... yo veo que son las zapatillas de ella porque es que ya está envuelta", narró.

Según su testimonio, el cuerpo estaba en el suelo, cubierto con sábanas y cobijas. "La veo muy gorda... de tanto tiempo que ya llevaba el cuerpo se hincha, se inflama... yo sabía, dije: 'es mi hija'", agregó.

Las autoridades informaron que Medina Rojas fue captado por cámaras de seguridad saliendo del lugar “con una maleta y un casco” antes de la llegada de la familia. Posteriormente fue capturado en Bogotá ocho días después. En audiencias preliminares, según el padre de la joven, se mostró "muy relajado, muy tranquilo como si nada" y hasta ahora "no acepta cargos".

Mientras avanza el proceso judicial, Faustino pidió una condena ejemplar. "Yo le pido a las autoridades que pague por lo que hizo para que sea un ejemplo para Colombia... que haya ley, por favor, que se pague todo lo que hizo como debe ser", expresó.