Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

El chance Dorado Noche se posiciona como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes revisan a diario los resultados del chance. Cada publicación corresponde exclusivamente al sorteo más reciente y es la única referencia válida para comparar con los tiquetes adquiridos.



Resultado del Dorado Noche hoy 15 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 15 de febrero de 2026 es: 0845- 3.



Número ganador: 0845

Dos últimas cifras: 45

Tres últimas cifras: 845

La quinta: 3

En el plan de premios del Dorado Noche, acertar las cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces el valor apostado. Si el jugador acierta las cuatro cifras en modalidad combinada, el premio equivale a 208 veces lo jugado.

Cuando se coincide con las tres últimas cifras en modalidad directa, el pago es de 400 veces la apuesta; en modalidad combinada, corresponde a 83 veces. Para quienes aciertan las dos últimas cifras directas o pata, el premio es de 50 veces lo apostado. Finalmente, acertar la última cifra directa o uña paga cinco veces el valor invertido.

Esta variedad de opciones convierte al Dorado Noche en una alternativa atractiva dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El Dorado Noche se juega exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo.



Este horario fijo permite que los jugadores sepan con exactitud cuándo verificar sus números y confirmar si obtuvieron algún premio en el más reciente resultado del Dorado Noche.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia, además de los puntos físicos, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Para participar de manera virtual, el usuario debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa facilita el acceso a los resultados del chance en tiempo real y brinda mayor comodidad, siempre dentro del marco legal vigente.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos. Para reclamar un premio del Dorado Noche es indispensable:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite.

Cumplir estas condiciones garantiza que el pago del premio se realice de manera ágil y segura, conforme a la normativa vigente en Colombia.



Sorteo en vivo Dorado Noche 15 de febrero

Últimos resultados del chance Dorado Noche