Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego diario hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados del Sinuano Noche con la esperanza de obtener un premio.
El resultado oficial del Sinuano Noche correspondiente a este domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y saber exactamente cuándo verificar el número ganador en los canales oficiales.
El chance Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades que se ajustan a diversos presupuestos. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada. Las principales opciones de juego son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativas de ganancia, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.
El Sinuano Noche también puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
El proceso general para participar en línea incluye:
Esta alternativa brinda mayor comodidad, permite consultar los resultados del chance en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.
El trámite para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Se debe presentar:
Requisitos según el monto (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|14 Febrero 2026
|7743 - 0
|Sinuano Noche
|13 Febrero 2026
|4695 - 7
|Sinuano Noche
|12 Febrero 2026
|8971 - 4
|Sinuano Noche
|11 Febrero 2026
|7643 - 7
|Sinuano Noche
|10 Febrero 2026
|3792 - 2