Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

El chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego diario hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados del Sinuano Noche con la esperanza de obtener un premio.



Número ganador del Sinuano Noche – 15 de febrero de 2026

El resultado oficial del Sinuano Noche correspondiente a este domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y saber exactamente cuándo verificar el número ganador en los canales oficiales.



Modalidades de juego del chance Sinuano Noche

El chance Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades que se ajustan a diversos presupuestos. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.

Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada. Las principales opciones de juego son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativas de ganancia, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

El Sinuano Noche también puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

El proceso general para participar en línea incluye:



Registrarse en un operador autorizado. Validar la identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los métodos de pago habilitados. Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa brinda mayor comodidad, permite consultar los resultados del chance en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.



Requisitos para reclamar un premio

El trámite para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.



Se debe presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Sinuano Noche – 15 de febrero 2026