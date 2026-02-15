Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su formato diferencial: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta unión entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene a miles de personas pendientes de los resultados del Súper Astro Luna cada día.



Número ganador del Super Astro Luna – 15 de febrero de 2026

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

En esta modalidad, el jugador selecciona un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes, por lo que se recomienda confirmar siempre el resultado en canales oficiales o con el vendedor autorizado.



¿Cómo funciona el Súper Astro Luna?

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios establecidos:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.

Para obtener el premio mayor, el participante debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.



Cómo jugar el chance Super Astro Luna

Participar en el chance Súper Astro Luna es un proceso sencillo:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar uno de los doce signos del zodiaco. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos (debe indicarse al asesor al momento de la apuesta). Realizar la apuesta, con posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.

Estas opciones permiten que cada jugador adapte su estrategia y presupuesto, manteniendo una dinámica clara y fácil de entender.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos, ya sea con apuestas básicas o montos mayores.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El juego está disponible en:



Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.

Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece mayor comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.



¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio (UVT)

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados Súper Astro Luna