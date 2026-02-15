Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
El Súper Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su formato diferencial: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta unión entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene a miles de personas pendientes de los resultados del Súper Astro Luna cada día.
El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
En esta modalidad, el jugador selecciona un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes, por lo que se recomienda confirmar siempre el resultado en canales oficiales o con el vendedor autorizado.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios establecidos:
Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.
Para obtener el premio mayor, el participante debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.
Participar en el chance Súper Astro Luna es un proceso sencillo:
Estas opciones permiten que cada jugador adapte su estrategia y presupuesto, manteniendo una dinámica clara y fácil de entender.
El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles:
Este rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos, ya sea con apuestas básicas o montos mayores.
El juego está disponible en:
Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece mayor comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.
El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|14 Febrero 2026
|3061 - Géminis
|Astro Luna
|13 Febrero 2026
|2529Leo
|Astro Luna
|12 Febrero 2026
|6657 - Cáncer
|Astro Luna
|11 Febrero 2026
|9097 - Acuario
|Astro Luna
|10 Febrero 2026
|4430 - Piscis