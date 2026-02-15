Transición energética, IA y movilidad: 15 de febrero de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 15 de febrero de 2026.
- Andrea Alzate, CEO de Altero
Una startup paisa que transforma baterías usadas en minerales clave para la transición energética.
- Diana Villamizar, directora de Blend 360
Blend es reconocida como líder en servicios de IA para agencias, trabaja con empresas F1000 y grandes marcas para resolver desafíos combinando personas e inteligencia artificial.
- Mauricio Rodriguez, country manager Colombia de Whoosh
Es una plataforma y aplicación de micro-movilidad compartida que ofrece alquiler de scooters eléctricos y bicicletas en varias ciudades del mundo.
- Manuela Valencia y Angela Patricia David
Cuentan sus experiencias en el municipio de Girardota y a qué se dedican actualmente.
