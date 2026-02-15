Hay conmoción en Las Cruces, Nuevo México, tras la captura de Sonia Cristal Jiménez, de 38 años, señalada de presuntamente causar la muerte de su hija recién nacida. El caso salió a la luz el pasado 7 de febrero, cuando la mujer ingresó al Memorial Medical Center con signos recientes de parto, pero sin el bebé. El personal médico notificó de inmediato a la Policía, lo que dio inicio a una investigación que se extendió hasta el sector de Burn Lake Road.

De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo de la menor fue hallado dentro del tanque de retención de un baño portátil ubicado en esa zona. Según el reporte policial, la pareja de la mujer la había llevado al hospital al notar una emergencia médica, bajo la creencia de que se trataba de un aborto espontáneo.

Foto: Pexels.

Las autoridades indicaron que previamente ambos habían estado en el área donde se encontraba el sanitario. Un equipo del Departamento de Bomberos realizó la recuperación del cuerpo.

El resultado de la autopsia estableció que la bebé nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. El dictamen forense señaló la presencia de líquido químico en las vías respiratorias y el estómago de la recién nacida, lo que confirmó que respiró antes de fallecer.



El jefe de la Policía local calificó el caso como uno de los más graves y perturbadores atendidos por la institución.

Capturan a mujer por presuntamente acabar con la vida de su hija en un baño portátil

Jiménez fue imputada por abuso infantil intencional con resultado de muerte, un delito grave de primer grado, y permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana.

Las autoridades precisaron que su pareja no enfrentará cargos, al no existir evidencia de que tuviera conocimiento del parto ni de lo ocurrido en el baño portátil. Por ahora, el proceso judicial continúa.