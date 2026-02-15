En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturan a mujer por presuntamente acabar con la vida de su hija en un baño portátil

Capturan a mujer por presuntamente acabar con la vida de su hija en un baño portátil

El resultado de la autopsia estableció que la bebé nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad