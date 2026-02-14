Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada noche, miles de apostadores esperan los números oficiales con la esperanza de acertar y obtener un premio.



Número ganador del Chontico Noche – 14 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado este sábado 14 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los resultados publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos números válidos para verificar los tiquetes. Por ello, se recomienda contrastar siempre la información a través de los canales oficiales del operador para evitar errores al momento de validar una apuesta.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en el momento indicado:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche. Estas alternativas amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tradicional chance.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El chance Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta. El premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo. Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia sencilla que caracteriza a los juegos de chance en Colombia.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Uno de los factores que impulsa la participación diaria en el Chontico Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta.



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad facilita que personas con distintos presupuestos puedan participar en el sorteo, ya sea con apuestas básicas o con montos más altos según su preferencia.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Esta modalidad permite apostar sin acudir a un punto físico y consultar resultados en tiempo real.

El proceso general incluye:



Registrarse en un operador legal autorizado. Validar la identidad, requisito obligatorio para cumplir con la normativa vigente. Recargar saldo mediante los medios de pago habilitados por la plataforma. Elegir el sorteo, número y modalidad de juego antes de confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas oficiales garantiza mayor seguridad en las transacciones y respaldo en caso de reclamaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El procedimiento para reclamar un premio del Chontico Noche depende del valor ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre deben presentarse.



Documentos básicos:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT):

Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: es obligatoria una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Como medida preventiva, se aconseja conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados en los canales oficiales.

