"No hablé con James": director deportivo de Millonarios aclaró el rumor del '10'

A inicios de 2026, en redes sociales tomó fuerza el rumor del fichaje de James Rodríguez a Millonarios en donde, incluso, algunos aseguraron que sostuvo una llamada con Radamel Falcao sobre el tema. Sin embargo, tras ser confirmado en la MLS, el propio futbolista aseguró que “nunca hubo conversaciones” y “ni se analizó esa posibilidad”.

“A lo de Colombia… Pues no se tuvo claridad ni contactar la gente mía para esto, con Falcao hablé, pero no de eso. Así que todo lo que salió, vamos a decirlo coloquialmente, fue todo chisme. La prensa saca cosas que no son reales, así pasó con lo de Junior y sacaron cosas que no fueron reales, pero la gente que está al lado mío sabe”, dijo el ‘10’ sobre ese interés de Millonarios.

James Rodríguez // Foto: AFP

Pese que el director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, dijo que sí hubo acercamientos de parte las directivas y no por su parte, pero nunca un diálogo directo con el futbolista y, por el momento, no se hará otro intento en llevar al ‘10’ al cuadro embajador.

“Yo no hablé jamás con James. Pero creo que el club puso a disposición todo lo que necesitaba si estaba dispuesto, pero quizá no estaba en su intención regresar al fútbol colombiano. No puedo dar precisión porque nunca tuve conocimiento profundo de eso”, dijo el director deportivo en Win Sports.



Ariel Michaloutsos, el nuevo director deportivo en Millonarios // Foto: Millonarios

En el poco tiempo que lleva en Millonarios, el directivo aseguró que se ha sentido feliz por cómo lo ha recibido la ciudad y la hinchada, en especial por el trabajo que se ha hecho hasta el momento y espera que el trabajo pueda llevar a la institución a otro nivel.

“Es la camiseta de Millonarios, tenemos que jugar como si fuese el último. Me hubiese gustado tener el aliento de la gente, no se va a poder y no son cosas no las decide uno. Pero el equipo está en las condiciones de ir y ganar”, dijo sobre el duelo que se acerca frente a Atlético Nacional por Copa Sudamericana.