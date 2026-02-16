En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Procuraduría destraba permiso ambiental para vía a corregimiento El Aro de Ituango

Procuraduría destraba permiso ambiental para vía a corregimiento El Aro de Ituango

Se trata de un permiso ambiental que debía otorgar Corantioquia a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S. A. para intervenir 9,75 hectáreas de área protegida en zona ribereña del río Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad