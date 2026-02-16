Procuraduría destraba permiso ambiental para vía a corregimiento El Aro de Ituango

Procuraduría intervino para dar viabilidad a construcción de vía a El Aro en Ituango, Antioquia. Se trata de un permiso ambiental que debía otorgar Corantioquia a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S. A. para intervenir 9,75 hectáreas de área protegida en zona ribereña del río Cauca

Tras años de la masacre que los declaró como víctima, la comunidad sigue esperando la construcción de la vía que conectará el corregimiento El Aro con el casco urbano de Ituango, en el Norte de Antioquia.

Según indicó la Procuraduría, en ejercicio de su función de control de gestión, acompañó el trámite ambiental requerido por la sociedad Hidroeléctrica Ituango S. A. ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), para intervenir 9,75 hectáreas de área protegida en zona ribereña del río Cauca y así dar viabilidad a la construcción de este importante tramo vial.

La actuación de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia y la Procuraduría Delegada para los Acuerdos de Paz, permitió que finalizara con éxito un trámite ambiental clave para que la obra avanzara con prioridad, de modo que se cumplieran los acuerdos con las comunidades, declaradas como víctimas en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, para este caso por la masacre perpetrada por un grupo de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) en 1997, que generó múltiples desplazamientos forzados.



Vale la pena recordar que la reparación colectiva de los corregimientos de El Aro, La Granja y Fraguas (Machuca) hace parte de un plan piloto que coordina la Unidad para las Víctimas en territorios que requieren acciones urgentes.

“Esta obra impactará directamente la calidad de vida de los habitantes de la zona al reducir los tiempos de traslado y facilitando el acceso a derechos, servicios y medidas de reparación colectiva a los habitantes de la región”, indicó la Procuraduría.