Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Súper Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su formato diferencial: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de los sorteos tradicionales y mantiene a miles de jugadores atentos a los resultados cada día.
El resultado oficial del sorteo realizado este lunes 16 de febrero de 2026 fue:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo. Se recomienda confirmar siempre el resultado a través de canales oficiales o con el vendedor autorizado.
La dinámica es sencilla y diferente a otros juegos de azar. El participante debe:
Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número en estricto orden (de izquierda a derecha) y también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.
Además, existe la opción “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos. Esta modalidad debe solicitarse al asesor en el momento de realizar la apuesta.
Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite adaptar la estrategia según el presupuesto y preferencias del jugador.
El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Tras cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta, manteniendo la expectativa diaria entre quienes siguen este chance.
El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles:
Este rango permite la participación tanto con apuestas básicas como con montos mayores.
El juego está disponible en:
Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece mayor comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.
El proceso de cobro depende del monto ganado, pero en todos los casos se exigen documentos básicos.
Estos fueron los resultados más recientes antes del sorteo del 15 de febrero:
El Súper Astro Luna mantiene así su atractivo diario, combinando números y signos en una dinámica clara, accesible y fácil de entender para quienes buscan probar suerte en Colombia.